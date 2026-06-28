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Тренер Олег Рыженков сказал, что мужскую сборную Беларуси по биатлону, вероятно, придется сократить

Рыженков сказал о возможном сокращении мужской сборной Беларуси по биатлону.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков допустил, что в следующем году придется сократить мужской коллектив, пишет sport5.by.

Олег Рыженков сказал, что за последние четыре года из-за отсутствия международных соревнований опыта выступлений на самом высоком уровне поубавилось. При этом он заметил, что соревновательной практики было достаточно:

— Старты с российскими спортсменами дали положительный эффект. В большей степени это помогло не столько лидерам, сколько молодым спортсменам.

Тренер подчеркнул, что практически все ребята, которые начинали цикл, пока остаются в команде.

— Не открою большого секрета, если скажу, что, вероятно, в следующем году нам придется сократить мужской коллектив, — допустил Рыженков.

Он сообщил, что сейчас в составе 11 человек, а это достаточно много.

— Очень сложно уделить каждому одинаковое внимание, а в процессе работы можно упустить много важных моментов в подготовке спортсменов.

Пока же нынешний состав сохраняется.

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