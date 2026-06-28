HR-эксперт раскрыл, в какие сферы чаще всего нанимают сотрудников летом

Колтунов отметил, что в условиях снижения деловой активности во втором полугодии 2026 года компании начали сокращать потребность в новых сотрудниках. Спрос на постоянную занятость падает на фоне появления временных подработок в строительстве, гостиничном бизнесе, ресторанах и сельском хозяйстве. Однако потребность в специалистах зависит не только от сезонности. Активнее всего летом нанимают продавцов и кассиров, на втором месте — строительство, на третьем — туризм и гостиничный бизнес. В сегментах медицины и информационных технологий потребность в сотрудниках остаётся высокой круглый год.