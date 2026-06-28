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HR-эксперт раскрыл, в какие сферы чаще всего нанимают сотрудников летом

Летний период не лучшее время для поиска постоянной работы из-за массовых отпусков и оптимизации расходов компаний. Об этом «Газете.Ru» рассказал HR-эксперт Дмитрий Колтунов. По его словам, многие соискатели откладывают поиск до осени.

«Спрос на постоянную занятость падает и на фоне появления многочисленных временных подработок на строительных площадках, в отелях, ресторанах и на полях для сбора урожая. Многие соискатели откладывают поиск работы на осень», — объяснил он.

Колтунов отметил, что в условиях снижения деловой активности во втором полугодии 2026 года компании начали сокращать потребность в новых сотрудниках. Спрос на постоянную занятость падает на фоне появления временных подработок в строительстве, гостиничном бизнесе, ресторанах и сельском хозяйстве. Однако потребность в специалистах зависит не только от сезонности. Активнее всего летом нанимают продавцов и кассиров, на втором месте — строительство, на третьем — туризм и гостиничный бизнес. В сегментах медицины и информационных технологий потребность в сотрудниках остаётся высокой круглый год.

Летом традиционно растёт число соискателей-студентов и специалистов, воспринимающих даже постоянную работу как временный вариант. На нехватку линейных работников — грузчиков, кладовщиков, курьеров и водителей — накладывается сезон отпусков.

Ранее HR-эксперт составила пошаговый план действий для успешного трудоустройства специалистов старше 40 лет. Она рекомендовала подчёркивать навыки кризис-менеджмента, наставничества и психологическую зрелость.

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