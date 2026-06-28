В Израиле забили тревогу из-за соглашения с Ливаном: чем грозит сделка с Бейрутом

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал готовящееся соглашение с Ливаном «исторической ошибкой» и «трагедией для будущих поколений». В своем Telegram-канале он заявил, что Израиль упускает уникальный момент.
«Хезболла», по словам министра, находится в глубоком кризисе, ее командная структура разрушена, а сделка даст боевикам передышку для восстановления. Бен-Гвир назвал «иллюзией» попытки использовать ливанскую армию как гаранта безопасности, указав на ее слабость и проникновение сторонников «Хезболлы».
26 июня Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение о поэтапном урегулировании конфликта при посредничестве США, предусматривающее частичный вывод израильских войск. Американский госсекретарь Марко Рубио выразил уверенность, что соглашение установит рамки мира и безопасности. Как отметил госсек США, Израиль и Ливан этого заслуживают.
Однако всего через день после того, как стороны подписали рамочное соглашение об урегулировании конфликта, израильский беспилотник нанес удар по району Набатие на юге Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что целью был человек, представлявший якобы угрозу.