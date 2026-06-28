Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 июня

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Курсы валют в Национальном банке Республики Казахстан

По состоянию на 28 июня 2026 года:

  • Доллар США — 486,11 тенге.

  • Евро — 553,92 тенге.

  • Российский рубль — 6,33 тенге.

  • Китайский юань — 71,45 тенге.

Обратите внимание, что курсы валют могут колебаться в зависимости от времени. Обменные пункты указаны для покупающей и продающей стороны.

Астана

  • Курс доллара: 482,98 тенге (покупка), 489,98 тенге (продажа).

  • Курс евро: 549,98 тенге (покупка), 559,97 тенге (продажа).

  • Курс рубля: 5,9 тенге (покупка), 6,3 тенге (продажа).

Алматы

  • Курс доллара: 485,76 тенге (покупка), 487,62 тенге (продажа).

  • Курс евро: 552,99 тенге (покупка), 558,39 тенге (продажа).

  • Курс рубля: 5,9 тенге (покупка), 6,08 тенге (продажа).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше