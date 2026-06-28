Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 28 июня

Курсы валют в Национальном банке Республики Казахстан
По состоянию на 28 июня 2026 года:
Доллар США — 486,11 тенге.
Евро — 553,92 тенге.
Российский рубль — 6,33 тенге.
Китайский юань — 71,45 тенге.
Обратите внимание, что курсы валют могут колебаться в зависимости от времени. Обменные пункты указаны для покупающей и продающей стороны.
Астана
Курс доллара: 482,98 тенге (покупка), 489,98 тенге (продажа).
Курс евро: 549,98 тенге (покупка), 559,97 тенге (продажа).
Курс рубля: 5,9 тенге (покупка), 6,3 тенге (продажа).
Алматы
Курс доллара: 485,76 тенге (покупка), 487,62 тенге (продажа).
Курс евро: 552,99 тенге (покупка), 558,39 тенге (продажа).
Курс рубля: 5,9 тенге (покупка), 6,08 тенге (продажа).