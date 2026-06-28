Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Екатерина Малкова, выпускница столичной школы № 1409, получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике», — написал он на платформе «Макс».
Это первый случай за всю 25-летнюю историю ЕГЭ, отметил Собянин.
Сообщается, что будущую профессию Екатерина хочет связать с точными науками, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах — МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева.