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Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов

Московская школьница впервые в истории ЕГЭ сдала 5 экзаменов на 500 баллов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Екатерина Малкова, выпускница столичной школы № 1409, получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике», — написал он на платформе «Макс».

Это первый случай за всю 25-летнюю историю ЕГЭ, отметил Собянин.

Сообщается, что будущую профессию Екатерина хочет связать с точными науками, поэтому выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах — МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева.

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