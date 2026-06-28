Омская пара на Дне молодёжи узнала пол своего будущего ребёнка

В минувшую субботу, 27 июня 2026 года, в Омске, в рамках празднования Дня молодёжи, развернулось сразу несколько душевных семейных событий.
Например, сначала состоялся парад молодожёнов: недавно вступившие в брак пары делились личными историями, а невесты бросали букеты в зрительный зал, передавая «свадебную эстафету» девушкам, которые пока лишь грезят о замужестве.
Самым трогательным моментом в программе стало событие с участием пары Ивана и Анастасии — прямо на сцене они узнали пол будущего малыша. Присоединившись к акции «Плюс 1», вместе со всеми присутствующими на празднике они выяснили, что в их семье появится сын.
Сами будущие родители признались, что безмерно счастливы: ребёнок был долгожданным, эмоции невозможно описать словами. Они пообещали, что обязательно расскажут своему малышу, каким необычным способом узнали о том, кто у них родится.