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Омская пара на Дне молодёжи узнала пол своего будущего ребёнка

Трогательная акция получила название «Плюс один».

Источник: Om1 Омск

В минувшую субботу, 27 июня 2026 года, в Омске, в рамках празднования Дня молодёжи, развернулось сразу несколько душевных семейных событий.

Например, сначала состоялся парад молодожёнов: недавно вступившие в брак пары делились личными историями, а невесты бросали букеты в зрительный зал, передавая «свадебную эстафету» девушкам, которые пока лишь грезят о замужестве.

Самым трогательным моментом в программе стало событие с участием пары Ивана и Анастасии — прямо на сцене они узнали пол будущего малыша. Присоединившись к акции «Плюс 1», вместе со всеми присутствующими на празднике они выяснили, что в их семье появится сын.

Сами будущие родители признались, что безмерно счастливы: ребёнок был долгожданным, эмоции невозможно описать словами. Они пообещали, что обязательно расскажут своему малышу, каким необычным способом узнали о том, кто у них родится.