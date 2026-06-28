Омская пара на Дне молодёжи узнала пол своего будущего ребёнка

Самым трогательным моментом в программе стало событие с участием пары Ивана и Анастасии — прямо на сцене они узнали пол будущего малыша. Присоединившись к акции «Плюс 1», вместе со всеми присутствующими на празднике они выяснили, что в их семье появится сын.