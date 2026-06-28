Юрист Курбаков: в России нужно усилить контроль за доулами и повитухами

В России призвали усилить контроль за деятельностью доул и повитух, которые помогают женщинам по время родов. С такой инициативой выступил председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», депутат, юрист Иван Курбаков.
По его мнению, часто эти лица только выдают себя за специалистов, но не являются таковыми, полагая, что физиология решит все самостоятельно. У них нет соответствующей квалификации и лицензии.
Особое внимание стоит уделять лицам без медицинского образования, ведь сопровождая роды они создают у будущих родителей иллюзию безопасности процесса, но не имеют никаких знаний, чтобы в случае опасности повлиять на процесс.
— Если такие лица оказывают услуги, выходящие за рамки психологической поддержки, и фактически вмешиваются в медицинский процесс без соответствующей квалификации и лицензии, государство должно рассмотреть вопрос об усилении контроля и ответственности за подобную деятельность, — говорит Курбаков в беседе с NEWS.ru.
Он подчеркнул, что роды относятся к сфере повышенного риска. Цена ошибки — здоровье и жизнь мамы и ребенка.