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Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная школьница впервые за 25-летнюю историю Единого государственного экзамена набрала максимальные 500 баллов.

Источник: РИА "Новости"

Как написал Собянин в своем канале на платформе «Макс», выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

«Абсолютный рекорд: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов», — отметил мэр. Он подчеркнул, что таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена.

«От всей души поздравляю Екатерину, ее учителей и родителей», — добавил Собянин. По его словам, выпускница планирует связать свою профессиональную деятельность с точными науками. Для получения высшего образования она рассматривает ведущие профильные вузы — МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева, выбирая между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией.

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