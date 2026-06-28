Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов

Как написал Собянин в своем канале на платформе «Макс», выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова получила высшую оценку по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.
«Абсолютный рекорд: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов», — отметил мэр. Он подчеркнул, что таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена.
«От всей души поздравляю Екатерину, ее учителей и родителей», — добавил Собянин. По его словам, выпускница планирует связать свою профессиональную деятельность с точными науками. Для получения высшего образования она рассматривает ведущие профильные вузы — МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева, выбирая между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией.