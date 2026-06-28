Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве проходит фестиваль «Медикфест»

Специалисты читают лекции о новых медицинских технологиях.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль «Медикфест» проходит 27 и 28 июня в Москве в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

В первый день эксперты представили доклады о клеточной и генной терапии в онкологии, современных стоматологических технологиях, возможностях криоконсервации ДНК и специфике подготовки профильных кадров. Также состоялся тематический квиз «Биомаркеры старения». Во второй день лекционная программа посвящена созданию искусственных органов, донорству костного мозга и отличиям дженериков от оригинальных препаратов. Кроме того, в этот день пройдет авторский курс клинического психолога Ярослава Плеха по психологической устойчивости семьи в стрессовых ситуациях.

Параллельно в течение двух дней работает интерактивная зона с профильными станциями. Там посетители принимают участие в ролевой игре «Клиника-лабиринт», имитирующей полный цикл работы медицинского учреждения. Гости могут попробовать себя в роли диагностов на УЗИ- и рентген-аппаратах, поработать с лапароскопическими тренажерами, ассистировать на учебных операциях и ознакомиться с технологиями медицинской реабилитации. В заключительный день интерактивная площадка перепрофилируется под задачи экстренной помощи.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.