В Москве проходит фестиваль «Медикфест»

В первый день эксперты представили доклады о клеточной и генной терапии в онкологии, современных стоматологических технологиях, возможностях криоконсервации ДНК и специфике подготовки профильных кадров. Также состоялся тематический квиз «Биомаркеры старения». Во второй день лекционная программа посвящена созданию искусственных органов, донорству костного мозга и отличиям дженериков от оригинальных препаратов. Кроме того, в этот день пройдет авторский курс клинического психолога Ярослава Плеха по психологической устойчивости семьи в стрессовых ситуациях.