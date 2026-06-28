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В Одинцовском округе Подмосковья состоялся краеведческий поход

Участники увидели ледниковые останцы и славянские курганы.

Краеведческий поход по долине реки Вяземки организовали 27 июня в Одинцовском округе Московской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

Маршрут проходил по территории, где расположены долины Малой Вяземки, Большой Вяземки и основной реки Вяземки. Участники ознакомились с особенностями ландшафта, сформированного ледниковыми процессами и древними водными потоками. Во время перехода группа посетила ледниковые останцы и места, связанные с геологической историей региона. Они увидели также славянские курганы XI-XIII веков и укрепления 1941 года, включая окопы и орудийный капонир.

«Маршрут был организован по многочисленным просьбам наших единомышленников. Он проходит по красивым местам. Долины рек поражают разнообразием ландшафта, сформированного в древности ледниковыми явлениями и постледниковыми потоками», — отметил руководитель краеведческого общества города Одинцово Антон Кузнецов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.