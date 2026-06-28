Омский студент спас подростка из вод Оми

В региональном ГУ МЧС в субботу, 27 июня 2026 года, раскрыли некоторые обстоятельства героического поступка, совершенного студентом омского колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции. Сообщается, что около двух лет назад, 24 июня 2026 года, Данила Семенко спас из вод Оми 12-летнего юношу, что теперь привело к его награждению Благодарственным письмом ГУ МЧС по Омской области.