Омский студент спас подростка из вод Оми

В региональном ГУ МЧС в субботу, 27 июня 2026 года, раскрыли некоторые обстоятельства героического поступка, совершенного студентом омского колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции. Сообщается, что около двух лет назад, 24 июня 2026 года, Данила Семенко спас из вод Оми 12-летнего юношу, что теперь привело к его награждению Благодарственным письмом ГУ МЧС по Омской области.
«Теплоход “Москва‑112”, где Данила проходил производственную практику в должности моториста судового, только пришвартовался к причалу после очередного рейса. Внезапно члены экипажа услышали призыв о помощи. Капитан подал сигнал тревоги и отдал команду: “Человек за бортом!”. Течение реки Омь стремительно уносило 12‑летнего подростка», — поясняется в официальной публикации ведомства.
По приведенной информации, молодой человек бросил утопающему спасательный круг, после чего подростка подняли на борт, где он получил первую медицинскую помощь, после чего был передан родителям.
Как отразилось подобное «боевое крещение» на будущем молодого человека, не раскрывается. Уточняется лишь, что молодой человек продолжает обучение — уже на 4-м курсе.
Отметим, ранее глава государства Владимир Путин постановил наградить медалью «За отвагу на пожаре» 18-летнего Александра Жернакова. Известно, что молодой человек в январе 2025 года помог выйти из загоревшегося дома своим родным, сам получив ожоги.