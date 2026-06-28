Дочь главы Перми сдала один из ЕГЭ 2026 на 100 баллов

Кроме обществознания дочь главы города отличилась на выпускном экзамене по русскому языку — 89 баллов, по математике — 86 баллов. Софья пока не определилась с выбором вуза для продолжения обучения. В семье градоначальника также подрастают еще одна дочь и сын.