Кинолог рассказал, как дать собаке лекарство

«Самое главное — не превращать процесс в какое-то подозрительное действие. Собаки очень легко улавливают наше состояние. С самого начала, когда вы только достаете таблетку, старайтесь делать вид, что у вас что-то очень вкусное и ценное. Пусть питомец поборется за возможность попробовать таблетку, выполнив команду. Это намного более эффективный прием, чем заставлять собаку есть что-то против ее воли», — заключил Голубев.