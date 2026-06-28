Лучших племенных коров Нижегородской области выбрали на «Дне поля — 2026»

Кроме того, на выставке состоялся конкурс по фигурному вождению тракторов «Беларус-82». В нем участвовали 42 человека — опытные механизаторы и студенты профильных учебных заведений. Лучшее время среди работников сельхозпредприятий показал Константин Фадеев, а среди студентов победил Кирилл Молочков. Все победители получили дипломы, кубки и денежные премии.