Бассейн под открытым небом заработал в парке «Северное Тушино»

Также на прилегающей к бассейну территории для любителей активного отдыха открыты бесплатные корты для игры в стритбол, а также платное пространство для игры в падел-теннис. В пункте проката можно взять весь необходимый спортивный инвентарь — для этого потребуется внести плату за аренду и оставить залог. Спортивная зона работает ежедневно с 9:30 до 21:00. Посещение организовано по сеансам продолжительностью один час. В течение дня предусмотрены технические перерывы.