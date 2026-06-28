Бассейн под открытым небом заработал в парке «Северное Тушино»

«Новая площадка для купания появилась в парке “Северное Тушино”, подведомственном столичному департаменту культуры, в середине июня. Здесь работают два бассейна: большая чаша глубиной 1,4 м и малая — 0,6 м. Одновременно отдыхать здесь могут свыше 100 человек», — говорится в сообщении.
Теперь на фестивальных площадках «Московских сезонов» принимают посетителей 13 бассейнов под открытым небом. Они работают в рамках проекта «Лето в Москве».
Посещение бассейна в «Северном Тушино» организовано по сеансам. Первый продолжительностью 1,5 часа начинается с 9:00, с 11:00 запланированы три сеанса по три часа, между каждым из них предусмотрен технический перерыв 30 минут. Последний период посещения начинается в 18:00, бассейн завершает работу в 21:00.
Входные билеты можно приобрести в сервисе «Мосбилет». Их стоимость в будние дни для взрослых начинается от 400 ₽, а для детей и граждан, пользующихся льготами, предусмотрены сниженные тарифы. В распоряжении гостей — шезлонги, зонты, душевые и туалеты. Тапочки и нарукавники можно приобрести на месте отдельно. Кроме этого, работает пункт проката полотенец.
Также на прилегающей к бассейну территории для любителей активного отдыха открыты бесплатные корты для игры в стритбол, а также платное пространство для игры в падел-теннис. В пункте проката можно взять весь необходимый спортивный инвентарь — для этого потребуется внести плату за аренду и оставить залог. Спортивная зона работает ежедневно с 9:30 до 21:00. Посещение организовано по сеансам продолжительностью один час. В течение дня предусмотрены технические перерывы.
Открытые бассейны заработали в начале лета в разных районах столицы. Они оснащены многоступенчатой системой фильтрации, что обеспечивает безопасное купание на протяжении всего сезона, а подогрев воды делает посещение комфортным в любую погоду.
Отдых на территории городских бассейнов под открытым небом стал востребованным форматом проведения летнего досуга. Москвичи могут всей семьей провести время на свежем воздухе, позагорать и пообщаться с друзьями, не покидая столицу. Найти ближайший удобный бассейн и ознакомиться с полными правилами посещения можно в специальном разделе на сайте mos.ru.
«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.