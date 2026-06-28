Режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области утром 28 июня

Нижегородцам сообщили об отмене режима беспилотной опасности утром 28 июня. Уведомление разослало МЧС.
Жителей Нижегородской области просят не приближаться и не трогать обломки беспилотных аппаратов. При их обнаружении нужно позвонить 112. С ночи до 7:00 28 июня в России сбили 213 беспилотников. Сообщений о БПЛА, обезвреженных над Нижегородской областью, не было.
Напомним, 24 июня в регионе произошла массированная атака украинских дронов. К сожалению, в результате налета погибли два жителя Нижегородской области. Еще двое получили ранения и были доставлены в больницу.
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