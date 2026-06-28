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Красноярка прописала у себя в квартире иностранцев и попала под «уголовку»

Женщина оформила необходимые документы на троих человек, но не собиралась предоставлять иностранцам жилье для фактического проживания.

В Красноярске будут судить женщину, которая прописали у себя в квартире иностранцев.

Во время проверки полицейские установили, что в 2025 году к 40-летней красноярке обратились знакомые с просьбой зарегистрировать в ее квартире иностранных граждан. Женщина оформила необходимые документы на троих человек, но не собиралась предоставлять иностранцам жилье для фактического проживания.

Дознавателями красноярской полиции было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Советский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

С обвиняемой взяли обязательство о явке.