Красноярка прописала у себя в квартире иностранцев и попала под «уголовку»

Дознавателями красноярской полиции было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Советский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.