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Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов

Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в который планируется включить требования к минимальному перечню.

Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, в который планируется включить требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Мы также актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, — рассказал РИА Новости Кравцов.

Особое внимание планируется уделить созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.