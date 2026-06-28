В Уфе рассмотрят вопрос обустройства конечной остановки автобуса № 65

В управлении транспорта и связи администрации Уфы сообщили, что вопрос продления маршрута до границы с Уфимским районом, а также создания отстойно-разворотной площадки и остановочного пункта рассмотрят на выездном совещании с участием профильных служб. Оно должно состояться до 30 июня.