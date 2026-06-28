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В Уфе рассмотрят вопрос обустройства конечной остановки автобуса № 65

Горожане просят установить павильон, дорожный знак и площадку для разворота автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии местные жители обратились к городским властям с просьбой благоустроить конечную остановку нового автобусного маршрута № 65.

По словам обратившихся, после продления маршрута до Ново-Александровки, которое состоялось 11 июня, добираться до города стало значительно удобнее. Теперь они просят установить на конечной остановке павильон для ожидания транспорта, дорожный знак «Автобусная остановка», а также обустроить площадку для разворота автобусов.

В управлении транспорта и связи администрации Уфы сообщили, что вопрос продления маршрута до границы с Уфимским районом, а также создания отстойно-разворотной площадки и остановочного пункта рассмотрят на выездном совещании с участием профильных служб. Оно должно состояться до 30 июня.