В Тульской области прошли соревнования среди бригад распределительных сетей

Соревнования профессионального мастерства оперативно-выездных бригад распределительных сетей состоялись в Тульской области. Повышение надежности электроснабжения — одна из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ региона.
В ходе состязаний энергетики демонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, знание нормативно-технической документации, навыки оперативного принятия решений. Программа соревнований включала шесть этапов: общая проверка знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание первой помощи, определение неисправностей трансформатора, подготовка рабочих мест на энергообъектах, устранение дефектов оборудования и выполнение ремонта на воздушных линиях электропередачи.
Победителем соревнований стала команда Воловского района электрических сетей (РЭС). Второе место заняла команда Плавского РЭС, третье — команда компании «Тульские городские электрические сети». Лучшим диспетчером признан старший диспетчер участка управления городской сетью диспетчерской службы центра управления сетями Дмитрий Артамонов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.