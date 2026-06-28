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В Тульской области прошли соревнования среди бригад распределительных сетей

Программа профессиональных состязаний включала шесть этапов.

Источник: Национальные проекты России

Соревнования профессионального мастерства оперативно-выездных бригад распределительных сетей состоялись в Тульской области. Повышение надежности электроснабжения — одна из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ региона.

В ходе состязаний энергетики демонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, знание нормативно-технической документации, навыки оперативного принятия решений. Программа соревнований включала шесть этапов: общая проверка знаний, освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание первой помощи, определение неисправностей трансформатора, подготовка рабочих мест на энергообъектах, устранение дефектов оборудования и выполнение ремонта на воздушных линиях электропередачи.

Победителем соревнований стала команда Воловского района электрических сетей (РЭС). Второе место заняла команда Плавского РЭС, третье — команда компании «Тульские городские электрические сети». Лучшим диспетчером признан старший диспетчер участка управления городской сетью диспетчерской службы центра управления сетями Дмитрий Артамонов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.