Долги по наследству: Юрист рассказала, когда детям придётся платить кредиты родителей

«Если родитель ушёл из жизни, а ребёнок вступает в наследство, то наследуются не только имущественные права, но и обязанности умершего. Таким образом, наследникам переходят, в том числе задолженности умершего, и кредиторы вправе требовать их погашения от наследников. При этом, согласно статье 1175 ГК РФ, наследник отвечает по долгам умершего исключительно в пределах стоимости наследованного имущества», — сказала она.
При этом от наследства можно отказаться у нотариуса в течение шести месяцев, что освобождает и от долговых обязательств. Второй вариант — если ребёнок выступал созаёмщиком или поручителем по кредиту. В такой ситуации банк вправе требовать погашения задолженности уже с него при просрочках. Третий случай связан с жилищно-коммунальными платежами. Совершеннолетние и дееспособные дети, проживающие совместно с собственником жилья, могут нести солидарную ответственность по долгам за ЖКХ.
Юрист уточнила, что при этом обязательные взносы на капитальный ремонт должен оплачивать исключительно собственник жилья, и взыскать их с других членов семьи нельзя. Отдельно отмечается, что банки и коллекторы не вправе требовать выплаты по кредитам с детей, если они не подписывали договор и не выступали поручителями или созаёмщиками.
Ранее в России обсуждалась инициатива о закреплении на законодательном уровне принципа совместной опеки над детьми после развода родителей. Действующая система регулирования семейных споров во время развода нередко провоцирует конфликт между бывшими супругами, в том числе из-за имущества и финансовых вопросов.
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