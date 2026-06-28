Долги по наследству: Юрист рассказала, когда детям придётся платить кредиты родителей

При этом от наследства можно отказаться у нотариуса в течение шести месяцев, что освобождает и от долговых обязательств. Второй вариант — если ребёнок выступал созаёмщиком или поручителем по кредиту. В такой ситуации банк вправе требовать погашения задолженности уже с него при просрочках. Третий случай связан с жилищно-коммунальными платежами. Совершеннолетние и дееспособные дети, проживающие совместно с собственником жилья, могут нести солидарную ответственность по долгам за ЖКХ.