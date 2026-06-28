Нижегородские автовладельцы чаще всего меняют премиум-авто и «китайцев»

Жители Нижегородской области дольше всего сохраняют верность кроссоверам и внедорожникам, расставаясь с ними реже, чем с автомобилями других классов. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Авто», изучившие сроки владения подержанными машинами в трех популярных категориях: SUV, премиум-сегменте и среди китайских брендов. В выборку вошли машины, которые находились у первого собственника не менее одного года.
Согласно данным «Автотеки», средний срок эксплуатации автомобилей сегмента SUV в регионе составляет 5,3 года. При этом 43% внедорожников и кроссоверов остаются в одних руках свыше пяти лет. Настоящим рекордсменом по «долгожительству» оказался УАЗ Hunter — его собственники меняют в среднем спустя 8,2 года.
В десятку самых «верных» своему авто владельцев также вошли обладатели Suzuki Grand Vitara, Great Wall Hover H5, Suzuki SX4, Opel Mokka, Skoda Yeti, SsangYong Kyron, Chevrolet Niva, Chery Tiggo (T11) и SsangYong Actyon, которые эксплуатируют свои машины от 6,7 до 7,8 лет.
В премиум-классе машины меняют заметно чаще. Средний срок владения здесь составляет около четырех лет. Более пяти лет за рулем премиального авто остаются 27,1% нижегородцев, а дольше десяти лет такие машины эксплуатируют лишь 5% собственников. Дольше всего в этом сегменте катаются на Land Rover Range Rover — в среднем 4,6 года. Следом идут Lexus RX, BMW X3, BMW 5-й серии, BMW X6 и Audi Q7 (по 3,9 года), а также BMW X5 (3,6 года).
Быстрее всего нижегородцы расстаются с китайскими автомобилями — средний срок их владения составляет 3,7 года. Тем не менее, почти 20% (19,7%) таких машин все же остаются у хозяев более пяти лет, а 6,7% — свыше десяти лет. Лидерами по сроку службы в этой категории стали Great Wall Hover H5 (7,5 года), Chery Tiggo (T11) (6,9 года), Geely Emgrand EC7 (6,8 года) и LIFAN X60 (6,7 года).