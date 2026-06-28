Нижегородские автовладельцы чаще всего меняют премиум-авто и «китайцев»

В премиум-классе машины меняют заметно чаще. Средний срок владения здесь составляет около четырех лет. Более пяти лет за рулем премиального авто остаются 27,1% нижегородцев, а дольше десяти лет такие машины эксплуатируют лишь 5% собственников. Дольше всего в этом сегменте катаются на Land Rover Range Rover — в среднем 4,6 года. Следом идут Lexus RX, BMW X3, BMW 5-й серии, BMW X6 и Audi Q7 (по 3,9 года), а также BMW X5 (3,6 года).