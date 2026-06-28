В трех аэропортах Кубани внедрили цифровое управление перевозками

Цифровые решения для автоматизации процессов управления грузопотоками и отслеживания статуса груза онлайн внедрили в аэропортах Сочи, Краснодара и Анапы. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в агентстве инноваций и коммуникаций Сочи.
Управление грузового терминала было переведено на отечественное программное обеспечение. Современная система управления обработкой грузов и почты позволяет планировать производственные процессы с формированием всей необходимой документации. Модуль работы с опасными грузами соответствует наивысшим стандартам отрасли. Большое внимание было уделено интеграции системы грузового склада в общий комплекс систем аэропорта.
Важным нововведением стала автоматизация процесса расчета услуг и отслеживание статуса груза онлайн. Грузоотправители и грузополучатели могут в любое время проверить актуальный этап обработки своего груза через специальный сервис, доступный на официальных сайтах аэропортов Сочи и Краснодар. Система автоматически информирует клиентов о прибытия груза по электронной почте и через SMS-уведомления.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.