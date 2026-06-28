«Следы наркотиков» на купюрах: как мошенники выманивают у своих жертв больше денег

Злоумышленники звонят от лица госорганов и спецслужб, убеждают человека отдать деньги и обещают их вернуть. После передачи купюр жертве сообщают о «подозрительных следах» на деньгах и грозят продолжить проверку. Это, предостерегли в МВД, вызывает панику и заставляет россиян делиться новой информацией, позволяющей аферистам втянуть жертву в схему и похитить больше средств.