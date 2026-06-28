В Хабаровске на станции Хабаровск-1 сошёл с рельсов вагон-цистерна, начата прокурорская проверка

Как сообщили в Хабаровской транспортной прокуратуре, инцидент случился в районе улицы Металлистов, 28 при выполнении маневровых работ. Опрокидывания цистерны не допущено, пострадавших нет. В настоящее время транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Надзорное ведомство даст оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.