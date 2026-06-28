Водитель Toyota Camry сбил подростка на электросамокате во дворе Ростова-на-Дону

В связи с участившимися авариями во дворах жилых кварталов ГИБДД обратилась к участникам дорожного движения с напоминанием о правилах безопасного поведения на внутридворовых территориях. Водителям рекомендовано снижать скорость до минимума и сохранять повышенную внимательность, поскольку из-за припаркованных машин дети могут появиться на пути внезапно. Пешеходам и владельцам средств индивидуальной мобильности, в свою очередь, советуют тщательно оценивать обстановку перед выходом на проезжую часть.