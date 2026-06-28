Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на 500 баллов

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Она получила высшие оценки по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».
«Абсолютный рекорд: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов», — написал Собянин.
Глава города отметил, что таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю Единого государственного экзамена. Мэр также поздравил Екатерину, ее учителей и родителей.