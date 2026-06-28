Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на 500 баллов

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов.

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Она получила высшие оценки по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

«Абсолютный рекорд: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов», — написал Собянин.

Глава города отметил, что таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю Единого государственного экзамена. Мэр также поздравил Екатерину, ее учителей и родителей.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше