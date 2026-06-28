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Отделение Российского студенческого спортивного союза открылось в Красноярском крае

В Красноярске состоялось учредительное собрание регионального отделения Российского студенческого спортивного союза (РССС), сообщили в пресс-службе министерства спорта Красноярского края. Руководить.

В Красноярске состоялось учредительное собрание регионального отделения Российского студенческого спортивного союза (РССС), сообщили в пресс-службе министерства спорта Красноярского края. Руководить отделением будет директор Института физической культуры, спорта и туризма СФУ Александр Близневский. В состав правления вошли представители ведущих вузов Красноярского края и министерства спорта. Ключевыми задачами отделения станут усиление координации между вузами и властью, развитие системы студенческих соревнований (включая интеграцию в проект «УниверЛига») и участие в федеральных и региональных программах развития физкультуры. Созданное отделение будет способствовать развитию студенческого спорта в регионе, включению края в единую систему студенческих соревнований и реализации в регионе межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2030 года.