Десятки лесных пожаров бушуют в российском регионе

Суточная динамика показывает рост числа пожаров по сравнению с предыдущим днём. Если накануне в пяти районах — Белоярском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Нижневартовском и Сургутском — боролись с 17 возгораниями на площади 316,15 га, то сейчас ситуация расширилась до 23 очагов. При этом пятую часть от прошлого удалось взять под контроль: 5 пожаров были локализованы на участке 147,5 га.