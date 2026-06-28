Десятки лесных пожаров бушуют в российском регионе

По состоянию на утро 28 июня в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 23 очага природных возгораний. Огнём охвачено более 3,6 тыс. га, при этом опасности для жилых районов и промышленных объектов не зафиксировано. Такие данные приводят специалисты регионального департамента недропользования и природных ресурсов.
Суточная динамика показывает рост числа пожаров по сравнению с предыдущим днём. Если накануне в пяти районах — Белоярском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Нижневартовском и Сургутском — боролись с 17 возгораниями на площади 316,15 га, то сейчас ситуация расширилась до 23 очагов. При этом пятую часть от прошлого удалось взять под контроль: 5 пожаров были локализованы на участке 147,5 га.
В новых сводках уточняется, что из нынешних 23 очагов 8 уже локализованы — их общая площадь составляет 195,8 га. Общая же зона, пройденная пламенем, достигла 3 675,3 га. К тушению привлечены 298 человек и авиационная техника, которая помогает сбрасывать воду на труднодоступные участки.
В Нижневартовском районе ранее ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Он действует до 09:00 по местному времени 18 июля 2026 года. Причиной ухудшения обстановки называют прохождение грозового фронта в сочетании с длительным отсутствием дождей, что создало благоприятные условия для распространения огня.
С начала года в Югре уже ликвидировали 25 ландшафтных возгораний на 1 698,26 га, 202 лесных пожара на 11 074 га и ещё 2 пожара на землях особо охраняемых природных территорий, которые уничтожили 48,4 га. Напомним, пожароопасный сезон в регионе стартовал 25 апреля и продолжается до сих пор.
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