В Кировском районе Волгограда провели экскурсию для старшего поколения

Экскурсию по Кировскому району Волгограда организовали для представителей старшего поколения в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области».
Подобные мероприятия организуют в ходе «Марафона социальных экскурсий». Экскурсовод подробно рассказал об истории района и сквера Доблести и Славы, ознакомив участников с малоизвестными фактами.
Гости услышали уникальные сведения из биографий Никиты Бекетова, Василия Лапшина и Михаила Шумилова, внесших значительный вклад в развитие города. Кроме того, в ходе экскурсии участники узнали историю строительства церкви Параскевы Пятницы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.