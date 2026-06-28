Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировском районе Волгограда провели экскурсию для старшего поколения

Гостям подробно рассказали об истории района.

Экскурсию по Кировскому району Волгограда организовали для представителей старшего поколения в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области».

Подобные мероприятия организуют в ходе «Марафона социальных экскурсий». Экскурсовод подробно рассказал об истории района и сквера Доблести и Славы, ознакомив участников с малоизвестными фактами.

Гости услышали уникальные сведения из биографий Никиты Бекетова, Василия Лапшина и Михаила Шумилова, внесших значительный вклад в развитие города. Кроме того, в ходе экскурсии участники узнали историю строительства церкви Параскевы Пятницы.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.