Более сотни самолетов задерживают в аэропорту Сочи из-за ночных ограничений полетов

В аэропорту Сочи утром 28 июня выбились из графика более сотни самолетов. Из них большинство — на выпет. По данным онлайн-табло, некоторые рейсы уже перенесли на понедельник, 29 июня.
Ограничения в аэропорту Сочи вводили несколько раз в течение субботы, 27 июня. В периоды затишья, когда небо открывали, воздушная гавань успела обслужить 118 рейсов. Всю ночь с 27 по 28 июля аэропорт был закрыт. Из-за этого и сбилось расписание.
Также дополнительные ограничения вводили и в аэропорту Краснодара.
Ухудшило ситуацию то, что в течение ночи не работали аэропорты Москвы (Внуково и Домодедово), Саратова, Ярославля и Иваново.