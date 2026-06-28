Более сотни самолетов задерживают в аэропорту Сочи из-за ночных ограничений полетов

Ограничения в аэропорту Сочи вводили несколько раз в течение субботы, 27 июня. В периоды затишья, когда небо открывали, воздушная гавань успела обслужить 118 рейсов. Всю ночь с 27 по 28 июля аэропорт был закрыт. Из-за этого и сбилось расписание.