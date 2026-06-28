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Более сотни самолетов задерживают в аэропорту Сочи из-за ночных ограничений полетов

Пассажирам приходиться сидеть на полу и ждать своего рейса.

Источник: vk.com/aer.aero

В аэропорту Сочи утром 28 июня выбились из графика более сотни самолетов. Из них большинство — на выпет. По данным онлайн-табло, некоторые рейсы уже перенесли на понедельник, 29 июня.

Ограничения в аэропорту Сочи вводили несколько раз в течение субботы, 27 июня. В периоды затишья, когда небо открывали, воздушная гавань успела обслужить 118 рейсов. Всю ночь с 27 по 28 июля аэропорт был закрыт. Из-за этого и сбилось расписание.

Также дополнительные ограничения вводили и в аэропорту Краснодара.

Ухудшило ситуацию то, что в течение ночи не работали аэропорты Москвы (Внуково и Домодедово), Саратова, Ярославля и Иваново.