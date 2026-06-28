Маньяк из Челябинской области потребовал перевести его в тюрьму поближе к семье

Житель Златоуста (Челябинская область) Николай Мозгляков, признанный серийным убийцей, обратился в суд с просьбой о переводе его в исправительное учреждение, расположенное ближе к местам совершения преступлений. Об этом сообщили в местном суде.
Осуждённый обосновал своё ходатайство необходимостью «поддерживать и укреплять социально значимые и родственные контакты». С 2009 года Мозгляков отбывает пожизненный срок в колонии особого режима «Полярная сова», которая находится в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В поданном иске он указал, что удалённость исправительного учреждения создаёт для него серьёзные трудности.
Суд Ямало-Ненецкого автономного округа принял решение отклонить требования преступника. Как отмечает агентство, апелляционная инстанция в мае подтвердила законность этого отказа.
Ранее появлялась информация, что Николай Мозгляков заявил иск к своему бывшему адвокату Алексею Тетюеву на сумму два миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. В своём заявлении осуждённый утверждал, что юрист не навещал его в следственном изоляторе и не обсуждал с ним линию защиты. Более того, Тетюев не предпринял попыток обжаловать обвинительный приговор.
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