Маньяк из Челябинской области потребовал перевести его в тюрьму поближе к семье

Ранее появлялась информация, что Николай Мозгляков заявил иск к своему бывшему адвокату Алексею Тетюеву на сумму два миллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба. В своём заявлении осуждённый утверждал, что юрист не навещал его в следственном изоляторе и не обсуждал с ним линию защиты. Более того, Тетюев не предпринял попыток обжаловать обвинительный приговор.