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В Татарстане проходит фестиваль исторической реконструкции «Эльбэдэн»

Он посвящен событиям двух войн.

Источник: Комсомольская правда

В селе Альвидино Пестречинского района — на родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова — проходит фестиваль исторической реконструкции «Эльбэдэн». Первый его день был посвящен событиям Гражданской войны 1919 года. А сегодня зрителей ждет новая масштабная постановка — воспроизведение одного из эпизодов Великой Отечественной войны.

Помимо батальных сцен, для гостей организованы интерактивные площадки и исторические экспозиции. Посетители могут пообщаться с реконструкторами и погрузиться в атмосферу прошлых столетий.