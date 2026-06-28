В Татарстане проходит фестиваль исторической реконструкции «Эльбэдэн»

В селе Альвидино Пестречинского района — на родине Героя Советского Союза Петра Гаврилова — проходит фестиваль исторической реконструкции «Эльбэдэн». Первый его день был посвящен событиям Гражданской войны 1919 года. А сегодня зрителей ждет новая масштабная постановка — воспроизведение одного из эпизодов Великой Отечественной войны.
Помимо батальных сцен, для гостей организованы интерактивные площадки и исторические экспозиции. Посетители могут пообщаться с реконструкторами и погрузиться в атмосферу прошлых столетий.