Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы поделились грибными местами в июне

Грибники из Нижегородской области поделились местами, где можно встретить богатый урожай лисичек и белых.

Источник: Живем в Нижнем

Грибники из Нижегородской области поделились в соцсети местами, где можно собрать богатый урожай лисичек и белых.

Так, целые ведра лисичек собирают в Дальнеконстантиновском и Богородском округах. Некоторым любителям тихой охоты удается найти подберезовики и белые грибы.

Лисички также появились в лесах Семеновского и Володарского округов. Местные жители рассказывают, что в районе рабочего поселка Фролищи можно встретить особенно богатый урожай.

Белые грибы можно найти в Княгининском районе области. Там же грибки находят целые поляны лисичек.

Напомним, краснокнижный гриб «Саркосома шаровидная» обнаружили в нижегородском лесу.