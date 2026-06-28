Нижегородцы поделились грибными местами в июне

Грибники из Нижегородской области поделились в соцсети местами, где можно собрать богатый урожай лисичек и белых.
Так, целые ведра лисичек собирают в Дальнеконстантиновском и Богородском округах. Некоторым любителям тихой охоты удается найти подберезовики и белые грибы.
Лисички также появились в лесах Семеновского и Володарского округов. Местные жители рассказывают, что в районе рабочего поселка Фролищи можно встретить особенно богатый урожай.
Белые грибы можно найти в Княгининском районе области. Там же грибки находят целые поляны лисичек.
Напомним, краснокнижный гриб «Саркосома шаровидная» обнаружили в нижегородском лесу.