Кукморский район представил Татарстан на Сабантуе в Пензенской области

В селе Малый Труёв Пензенской области прошёл XVI Всероссийский сельский Сабантуй. В празднике плуга принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
На площадке развернулись национальные подворья с предметами быта, образцами народно-прикладного искусства и блюдами татарской кухни. Состоялись состязания по борьбе на поясах и конные скачки. Республику на празднике представил Кукморский район. Местные артисты выступили с совместным номером с пензенскими коллегами на центральной сцене.
Глава Татарстана поблагодарил губернатора Пензенской области за высокий уровень организации Сабантуя и внимание к межнациональной дружбе. Раис подчеркнул, что Сабантуй объединяет не только татар, но и представителей всех народов.
В следующем году Всероссийский сельский Сабантуй примет Оренбургская область. Праздник пройдёт в Асекеевском районе.