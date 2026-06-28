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Кукморский район представил Татарстан на Сабантуе в Пензенской области

Глава Татарстана поблагодарил губернатора Пензенской области за высокий уровень организации Сабантуя и внимание к межнациональной дружбе.

Источник: Аргументы и факты

В селе Малый Труёв Пензенской области прошёл XVI Всероссийский сельский Сабантуй. В празднике плуга принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

На площадке развернулись национальные подворья с предметами быта, образцами народно-прикладного искусства и блюдами татарской кухни. Состоялись состязания по борьбе на поясах и конные скачки. Республику на празднике представил Кукморский район. Местные артисты выступили с совместным номером с пензенскими коллегами на центральной сцене.

Глава Татарстана поблагодарил губернатора Пензенской области за высокий уровень организации Сабантуя и внимание к межнациональной дружбе. Раис подчеркнул, что Сабантуй объединяет не только татар, но и представителей всех народов.

В следующем году Всероссийский сельский Сабантуй примет Оренбургская область. Праздник пройдёт в Асекеевском районе.

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