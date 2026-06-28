Тутта Ларсен встретилась с молодыми нижегородцами

«Мы не можем быстро изменить всю систему и просвещение в целом. Хорошо, что есть классные проекты, например, Российское общество “Знание” — оно даёт много интересных форматов, как сегодня здесь. Изменения происходят, но наша страна большая, инерция огромна, и перемены не так заметны и не так быстры, как хотелось бы. Однако они точно есть. С молодёжью работает много неравнодушных людей, появляются интересные программы и проекты, развивающие творчество, интеллект, коммуникативные навыки», — отметила Тутта Ларсен и рассказала о важности выстраивания личной системы координат через русскую культуру, язык и историческое наследие.