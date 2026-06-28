Тутта Ларсен встретилась с молодыми нижегородцами

В День молодёжи популярная теле- и радиоведущая выступила на одной из главных площадок праздника — в Академии «Маяк» имени Андрея Сахарова. В формате открытого диалога Тутта Ларсен, как один из лекторов общества «Знание», затронула вопросы, связанные с воспитанием детей, совмещением материнства и карьеры, а также духовным развитием в православной традиции.
На встрече она рассказала о важности любви в семейных отношениях, гибкости в повседневных решениях и о том, что дети тоже воспитывают родителей, учат их честности и уважению.
Также телеведущая обсудила со слушателями проблемы современной школы, необходимость подавать детям личный пример и объяснила роль семьи как опоры и хранительницы ценностей, того фундамента, который помогает детям в периоды духовных поисков.
Особое внимание Тутта Ларсен уделила трансформации сегодняшнего школьного образования. Она отметила, что видит, как тяжело сейчас педагогам — не всегда их ценят, не всегда к ним прислушиваются, поэтому надеяться только на школу невозможно, и вся ответственность в конечном счёте лежит на родителях.
«Мы не можем быстро изменить всю систему и просвещение в целом. Хорошо, что есть классные проекты, например, Российское общество “Знание” — оно даёт много интересных форматов, как сегодня здесь. Изменения происходят, но наша страна большая, инерция огромна, и перемены не так заметны и не так быстры, как хотелось бы. Однако они точно есть. С молодёжью работает много неравнодушных людей, появляются интересные программы и проекты, развивающие творчество, интеллект, коммуникативные навыки», — отметила Тутта Ларсен и рассказала о важности выстраивания личной системы координат через русскую культуру, язык и историческое наследие.
Также ведущая поделилась опытом своей семьи, в которой дети с раннего возраста погружаются в русский фольклор, поют народные песни и играют на музыкальных инструментах. Тутта Ларсен подчеркнула, что передать детям любовь к культуре можно только через личный пример, и рассказала о непростых отношениях между своими детьми. При этом она пояснила, что важно выстраивать взаимодействие на взаимном уважении и праве на личное пространство, а каждый ребёнок развивается в своём темпе.