Нилов: маткапитал 1 февраля 2027 проиндексируют по фактической инфляции

Ранее KP.RU писал, что Социальный фонд России с 1 июля начнет проще рассчитывать некоторые пособия. Часть выплат будут назначать по данным, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете человека. Изменения коснутся больничных, пособий по беременности и родам, выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременного пособия при рождении ребенка.