Нилов: маткапитал 1 февраля 2027 проиндексируют по фактической инфляции

Материнский капитал и ряд социальных пособий проиндексируют 1 февраля 2027 года. Выплаты увеличат по фактической инфляции за 2026 год. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам депутата, точный размер прибавки сейчас назвать нельзя. Итоги инфляции за год подведут в январе, после этого станет понятно, на сколько вырастут выплаты.
«Проиндексированы будут все пособия на уровень фактической инфляции», — сказал Нилов.
Он пояснил, что именно поэтому индексация проходит не с 1 января, а с 1 февраля. Бюджет при этом верстается заранее и опирается на прогноз, но итоговая инфляция может отличаться от заложенных расчетов.
Нилов назвал такой порядок «незыблемой формулой», которая действует уже много лет. По его словам, 1 февраля 2027 года должны вырасти не только маткапитал и пособия, но и страховые пенсии. При этом позднее, 1 апреля, возможна дополнительная индексация.
Ранее KP.RU писал, что Социальный фонд России с 1 июля начнет проще рассчитывать некоторые пособия. Часть выплат будут назначать по данным, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете человека. Изменения коснутся больничных, пособий по беременности и родам, выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременного пособия при рождении ребенка.