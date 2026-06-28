Биолог Сафонов сообщил о насекомом, которое заражает россиян личинками

После обычной прогулки по центру города жительница Краснодара заметила сильный отек века. Списав это на аллергию от укуса комара, пациентка не сразу забила тревогу, однако на следующий день обнаружила под кожей шевеление. Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с aif.ru заявил, что женщину могли заразить личинками гельминта мясные мухи.
Как пояснил эксперт, для мясных мух паразитизм является единственным способом выживания и размножения. Их личинкам требуется не мертвая, а именно живая ткань млекопитающих, включая человека. Мухи способны откладывать яйца даже в незначительные микрораны на теле, что и приводит к подобным пугающим последствиям.
Врачи краевой клинической больницы оперативно диагностировали живого паразита и извлекли его хирургическим путем. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее зрению ничего не угрожает.