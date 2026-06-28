Биолог Сафонов сообщил о насекомом, которое заражает россиян личинками

После обычной прогулки по центру города жительница Краснодара заметила сильный отек века. Списав это на аллергию от укуса комара, пациентка не сразу забила тревогу, однако на следующий день обнаружила под кожей шевеление. Биолог Дмитрий Сафонов в беседе с aif.ru заявил, что женщину могли заразить личинками гельминта мясные мухи.