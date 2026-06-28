В Крыму состоялся мастер-класс по современным методам хирургии

Эксперты продемонстрировали метод операции, при котором через небольшие проколы хирург заходит в брюшную полость и размещает специальную сетчатую пластину в предбрюшинном пространстве — это помогает надежно закрыть грыжевые ворота и снизить риск повторного появления грыжи. Другой метод предполагает работу вне брюшной полости: сетчатый имплант устанавливается без вскрытия брюшины, а за счет более широкого выделения тканей удается надежно укрепить не только саму грыжу, но и зоны, где она потенциально может возникнуть.