В Крыму состоялся мастер-класс по современным методам хирургии

Мастер-класс по современным методам хирургии передней брюшной стенки прошел в республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Крым.
В роли экспертов выступили руководитель центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки Воскресенской больницы Владислав Бурдаков и заведующий хирургическим отделением «Олимп клиник Марс» Михаил Косаченко. В ходе практической части мастер‑класса они показали выполнение сложнейших малоинвазивных операций. Были проведены показательные операции по устранению паховых грыж с применением современных видеоэндоскопических методик.
Эксперты продемонстрировали метод операции, при котором через небольшие проколы хирург заходит в брюшную полость и размещает специальную сетчатую пластину в предбрюшинном пространстве — это помогает надежно закрыть грыжевые ворота и снизить риск повторного появления грыжи. Другой метод предполагает работу вне брюшной полости: сетчатый имплант устанавливается без вскрытия брюшины, а за счет более широкого выделения тканей удается надежно укрепить не только саму грыжу, но и зоны, где она потенциально может возникнуть.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.