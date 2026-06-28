В Темрюкском районе топливо на АЗС отпускают только в баки

Администрация Темрюкского района сообщила о текущей ситуации с наличием топлива на АЗС. По состоянию на 09:00 28 июля 2026 года в районе работают 27 автозаправочных станций. На некоторых из них по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.