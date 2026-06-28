Актер Виктор Логинов развелся с женой после обвинений в изменах и насилии

Актер Виктор Логинов развелся с 22-летней супругой Марией Гуськовой после обвинений в изменах и рукоприкладстве. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил Starhit.
По данным издания, 15 мая Гуськова и Логинов официально оформили развод в МФЦ Басманного района Москвы. При этом, как отмечают журналисты, для женщины эта попытка расторгнуть брак была не первой.
— Это был увлекательный аттракцион, спасибо. Но я катапультировалась, — заявила Гуськова.
Сам актер пока не комментирует развод. При этом на фестивале «Евразия-Кинофест» актер появился уже без обручального кольца, говорится в публикации.
Ранее Гуськова призналась, что увидела в телефоне Логинова переписку с молодой любовницей, что, по ее словам, стало «последней каплей». Она отметила, что даже после этого пыталась наладить отношения с мужем. Однако позже Гуськова узнала, что в это же время актер планировал привести девушку в их общий дом.
Позже сам Виктор Логинов Марию Гуськову «психически нездоровой» после того, как та подала на развод после его измен.