Раис Татарстана принял участие во Всероссийском сельском Сабантуе

Впечатлениями он поделился в «Максе». Рустам Минниханов отметил, что гости мероприятия смогли в полной мере почувствовать гостеприимство и радушие хозяев. По мнению главы республики, Сабантуй играет важную роль в сохранении и развитии национальных традиций и объединении людей.
Кстати, в следующем году Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Оренбургской области.
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Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше