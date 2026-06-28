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Раис Татарстана принял участие во Всероссийском сельском Сабантуе

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в XVI Всероссийском сельском Сабантуе, который прошел в селе Мaлый Труев Пeнзенской области, пишет ИА «Татар-информ».

Источник: МК.RU Казань

Впечатлениями он поделился в «Максе». Рустам Минниханов отметил, что гости мероприятия смогли в полной мере почувствовать гостеприимство и радушие хозяев. По мнению главы республики, Сабантуй играет важную роль в сохранении и развитии национальных традиций и объединении людей.

Кстати, в следующем году Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Оренбургской области.

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