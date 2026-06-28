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Рекордные 47,6 тысячи зрителей посетили концерт Басты в Нижнем Новгороде

Концерт Басты (16+), который прошел на «Совкомбанк арене» 27 июня, посетили более 47,6 тысячи человек.

Источник: Живем в Нижнем

Концерт Басты, который прошел на «Совкомбанк арене» 27 июня, посетили более 47,6 тысячи человек. Это рекордный показатель для площадки и в целом для выступлений в Нижнем Новгрооде, пишет НИА «Нижний Новгород».

Концерт начался с хорового исполнения «Сормовской лирической». На выступлении в Нижнем Новгороде Баста исполнил свои самые популярные песни: «Санасара», «Медлячок», «Моя игра» и другие.

Вместе с рэпером на сцене нижегородского стадиона выступили приглашенные гости — Ramil", и комик Дмитрий Журавлев. Кроме того, прямо на концерте две пары зрителей провели гендер-пати и узнал пол будущих малышей.

Напомним, школьники из Кстова позвали Басту на свой выпускной.