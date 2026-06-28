Тихая беда: эксперты напомнили правила безопасного поведения на воде

Там напомнили, что в течение июня в Беларуси на воде погибло несколько подростков. Так, 10 июня в водоеме-копани в Глубокском районе утонул 13-летний мальчик. 21 июня трагедией закончился отдых на воде в Минском районе — в искусственном водоеме утонул 16-летний подросток, он купался там, где это делать запрещено. Вечером следующего дня, купаясь в Припяти в Пинском районе, 15-летний мальчик ушел под воду и из-за сильного течения не смог выплыть.