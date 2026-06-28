Тихая беда: эксперты напомнили правила безопасного поведения на воде

Одной минуты достаточно, чтобы беспечный отдых у воды обернулся страшной трагедией, особенно, если дело касается детей, предупредили специалисты Министерства образования и МЧС Беларуси.
Там напомнили, что в течение июня в Беларуси на воде погибло несколько подростков. Так, 10 июня в водоеме-копани в Глубокском районе утонул 13-летний мальчик. 21 июня трагедией закончился отдых на воде в Минском районе — в искусственном водоеме утонул 16-летний подросток, он купался там, где это делать запрещено. Вечером следующего дня, купаясь в Припяти в Пинском районе, 15-летний мальчик ушел под воду и из-за сильного течения не смог выплыть.
«Вода не кричит. Она тянет вниз тихо и быстро. Одна минута отвлеченности и ее хватает, чтобы забрать самое дорогое — ваших детей и близких!», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства образования.
По информации министерства образования, всего с начала года в Беларуси утонули семь детей.
Правила безопасности на воде.
Учителя совместно со спасателями напомнили о базовых правилах, соблюдение которых поможет предотвратить беду.
Прежде всего специалисты призвали не оставлять детей у воды без присмотра даже на короткое время: ни у реки, ни у бассейна, даже надувного во дворе, ни в домашней ванне, если дело касается маленьких детей.
«Дети тонут тихо. Без крика. На глазах у взрослых, уткнувшихся “на минутку” в телефон», — вынуждены констатировать эксперты.
Поэтому, дети у воды, даже если речь идет о подростках, должны находиться под постоянным контролем взрослых. Базовое правило безопасного отдыха — купаться можно только в предназначенных для этого местах, разрешенных спасателями и санитарно-гигиенической службой.
При этом категорически запрещено заплывать за буйки. Специалисты призвали также не разрешать детям плавать на надувных матрасах, автокамерах. Крайне рискованно для жизни купаться в незнакомых местах и тем более прыгать в «незнакомую воду».
Что касается взрослых, специалисты напомнили, что отдых у воды и купание не совмещены с алкоголем.
«Следить за детьми под воздействием алкоголя недопустимо. Даже умеющий плавать ребенок нуждается в вашем взгляде каждую секунду», — говорится в сообщении.
Если беда все-таки случилась, спасатели призвали постараться не паниковать — в этом случае паника может только помешать действовать правильно.
Нельзя терять тонущего из виду. Нужно звать на помощь и немедленно звонить спасателям по номеру 112.
«Бросайте спасательные средства, используйте палку/полотенце. После извлечения проверьте дыхание и действуйте по инструкции диспетчера 112», — подчеркнули специалисты.