Питерские врачи спасли нижегородку с гигантской миомой

Операцию провели с помощью малоинвазивных методик — через мини‑доступы. Такие технологии — сильная сторона питерских специалистов: они берутся даже за самые сложные случаи и делают всё, чтобы женщина в будущем смогла стать мамой. И самое важное — лечение доступно бесплатно по квотам на высокотехнологичную помощь.