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Питерские врачи спасли нижегородку с гигантской миомой

У женщины обнаружили крупную миому матки.

Врачи Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ они спасли репродуктивное здоровье жительницы Нижнего Новгорода. У женщины обнаружили крупную миому матки, но хирурги смогли удалить опухоль и при этом не затронуть сам орган.

Операцию провели с помощью малоинвазивных методик — через мини‑доступы. Такие технологии — сильная сторона питерских специалистов: они берутся даже за самые сложные случаи и делают всё, чтобы женщина в будущем смогла стать мамой. И самое важное — лечение доступно бесплатно по квотам на высокотехнологичную помощь.

Теперь нижегородкам со сложными диагнозами стало проще получить такую помощь. Всё благодаря партнерству сети клиник «Тонус» и Клиники СПбГУ. Генеральный директор сети «Тонус» Ольга Михалёва пояснила: пациентки смогут пройти бесплатное лечение в Санкт‑Петербурге. При этом в клинике Пирогова примут анализы, сделанные в Нижнем Новгороде, а восстановление пройдет дома — по специальным протоколам, которые разработают петербургские врачи.