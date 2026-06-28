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Пекло до +36: прогноз погоды в Калининграде и области на 28 июня

Самым тяжёлым обещает быть день, а к вечеру местами возможны ливни и грозы.

Источник: Клопс.ru

В воскресенье, 28 июня, регион накроет экстремальная жара. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

Утро уже выдалось знойным: по данным метеостанции Храброво, в 8:00 воздух прогрелся до +27. Примерно через два часа температура может подняться выше +30.

Днём в Калининграде, южной, центральной и западной частях области ожидается +34…+35, местами — до +36. У побережья и на остальной территории прогнозируют +30…+33, на Куршской и Балтийской косах — +29…+32.

С утра до вечера небо останется ясным, местами возможна тонкая перистая облачность. Ветер ожидается слабый или умеренный. Поздним вечером, после 21:00−22:00, у западного побережья — в Зеленоградском, Багратионовском и Гурьевском районах — не исключены локальные ливни и грозы. Солнце взошло в 4:03, закат ожидается в 21:18.

По данным синоптиков, высотный антициклон, который удерживал над областью тропическую жару и создавал эффект «теплового купола», будет слабеть и смещаться на юго-восток. Экстремальные температуры сохранятся до понедельника, после чего в регион начнёт поступать более прохладный воздух.

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