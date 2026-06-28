Пекло до +36: прогноз погоды в Калининграде и области на 28 июня

По данным синоптиков, высотный антициклон, который удерживал над областью тропическую жару и создавал эффект «теплового купола», будет слабеть и смещаться на юго-восток. Экстремальные температуры сохранятся до понедельника, после чего в регион начнёт поступать более прохладный воздух.