Выпускник из Абакана набрал 100 баллов на ЕГЭ по информатике

Выпускник из Хакасии получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Об этом рассказал глава Абакана Алексей Лёмин. Егор Жаков закончил школу № 29, ему удалось получить на Едином госэкзамене наивысший результат. Педагог стобалльника — Лариса Максименко.
— Чтобы достичь высшей отметки, нужно не только знать теорию, но и уметь быстро работать в среде программирования, не ошибаться в синтаксисе, управлять временем. Человеческий фактор никуда не делся: опечатка в коде, и балл улетел.
ЕГЭ 2026 года в Абакане сдали на 100 баллов уже десять человек.
Ранее мы рассказывали про Артёма Гумарова из Пригорска, который сдал три предмета на 300 баллов.