В городе Полевском Свердловской области открылась выставка юных художников

Выставка «Копируя шедевры» с работами учеников детской художественной школы начала работать в городе Полевском Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в управлении культурой Полевского городского округа.
Выставка посвящена глубокому изучению и переосмыслению опыта отечественных живописцев. Экспозиция, ставшая итогом творческого конкурса, включает три смысловых блока, каждый из которых демонстрирует разные грани работы с наследием. В направлении «Копирование» представлены классические академические копии работ советских и российских художников. Таким способом ученики изучали технику мазка, цветовые решения и композиционные приемы Ильи Репина, Василия Сурикова и мастеров соцреализма.
В секции «Стилизация» юные авторы изобразили узнаваемые образы с использованием декоративных приемов, превращая знакомые сюжеты в яркие плакаты или орнаментальные композиции. Другая часть выставки — «Интерпретация» — представила авторское прочтение классики, где учащиеся переносили героев картин в современный контекст или меняли эмоциональный фон произведений, сохраняя при этом культурный код оригинала.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.