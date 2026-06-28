Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичка сдала ЕГЭ на рекордные 500 баллов

Выпускница столичной школы № 1409 Екатерина Малкова набрала максимальные 500 баллов по пяти дисциплинам Единого госэкзамена.

Выпускница столичной школы № 1409 Екатерина Малкова набрала максимальные 500 баллов по пяти дисциплинам Единого госэкзамена. Эту информацию озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Градоначальник подчеркнул, что подобного результата не было за все 25 лет существования ЕГЭ. Девушка сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.

Малкова обучалась в инженерном предпрофессиональном классе, одерживала победы в метапредметном состязании «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», занимала призовые места на олимпиаде «Ломоносов» по физике и на форуме «Инженеры будущего».

Лионель Месси установил рекорд футбола всех времен.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше