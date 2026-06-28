Москвичка сдала ЕГЭ на рекордные 500 баллов

Выпускница столичной школы № 1409 Екатерина Малкова набрала максимальные 500 баллов по пяти дисциплинам Единого госэкзамена. Эту информацию озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
Градоначальник подчеркнул, что подобного результата не было за все 25 лет существования ЕГЭ. Девушка сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.
Малкова обучалась в инженерном предпрофессиональном классе, одерживала победы в метапредметном состязании «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», занимала призовые места на олимпиаде «Ломоносов» по физике и на форуме «Инженеры будущего».
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