Эксперты объяснили, почему искрит розетка и когда это опасно

Разовая искра при включении электроприборов — часто норма, но регулярные вспышки указывают на опасность. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредили эксперты по электробезопасности компании AGNI.
При подключении мощной техники (холодильника или стиральной машины) возникает кратковременный большой ток. Воздух между контактами ионизируется, образуя белую или голубоватую искру. Это естественный физический процесс. Однако постоянное искрение — признак износа электросети.
Одной из основных причин искрения может износ розетки, когда внутренние пластины ослабевают, вилка вставляется слишком легко, а корпус греется и темнеет. Повлиять может и ослабление контакта: из-за нагрева винты внутри раскручиваются. В этом случае появляется запах гари, обои вокруг розетки темнеют, а свет у приборов мигает. Кроме того, возможна перегрузка. Дело в том, что стандартная розетка рассчитана максимум на 3,5 кВт. Подключение нескольких мощных приборов через тройник разрушает контакты.
«В большинстве случаев проблема развивается постепенно: жильцы могут заранее заметить нагрев розетки, ослабление фиксации вилки или запах гари», — рассказал основатель AGNI Дмитрий Покоевец.
При первых признаках неисправности эксперты рекомендуют как можно быстрее обесточить автомат в щитке и вызвать электрика. Оплавленную розетку необходимо заменить, а для снижения рисков использовать сетевые фильтры и не перегружать сеть.