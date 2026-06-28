Эксперты объяснили, почему искрит розетка и когда это опасно

Одной из основных причин искрения может износ розетки, когда внутренние пластины ослабевают, вилка вставляется слишком легко, а корпус греется и темнеет. Повлиять может и ослабление контакта: из-за нагрева винты внутри раскручиваются. В этом случае появляется запах гари, обои вокруг розетки темнеют, а свет у приборов мигает. Кроме того, возможна перегрузка. Дело в том, что стандартная розетка рассчитана максимум на 3,5 кВт. Подключение нескольких мощных приборов через тройник разрушает контакты.